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Обвинение запросило три года лишения свободы для блогера Митрошиной - РИА Новости, 17.06.2026
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16:09 17.06.2026 (обновлено: 16:53 17.06.2026)
Обвинение запросило три года лишения свободы для блогера Митрошиной

Обвинение запросило 3 года колонии Митрошиной по делу об отмывании 127 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинитель попросил приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы.
  • Основанием является дело о легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам колонии по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказала прокурор.
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Кроме того, она попросила назначить обвиняемой штраф в 900 тысяч рублей.
Еще одно требование прокурора — конфисковать у Митрошиной 115 миллионов рублей. Речь идет о 55 миллионах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и возврате 60,2 миллиона застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считает эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей.
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в начале марта 2025 года в Краснодарском крае и доставили в Москву. С тех пор она находится под домашним арестом.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.
Вину Митрошина признала частично — она заявила в суде, что не предполагала, что покупка квартиры может быть расценена как отмывание денег.
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