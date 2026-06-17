Обвинение запросило три года лишения свободы для блогера Митрошиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гособвинитель попросил приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы.
- Основанием является дело о легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы приговорить блогера Александру Митрошину к трем годам колонии по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказала прокурор.
Кроме того, она попросила назначить обвиняемой штраф в 900 тысяч рублей.
Еще одно требование прокурора — конфисковать у Митрошиной 115 миллионов рублей. Речь идет о 55 миллионах, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и возврате 60,2 миллиона застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считает эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей.
Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в начале марта 2025 года в Краснодарском крае и доставили в Москву. С тех пор она находится под домашним арестом.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Таким образом, блогер не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.
Вину Митрошина признала частично — она заявила в суде, что не предполагала, что покупка квартиры может быть расценена как отмывание денег.