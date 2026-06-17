Мурашко направил в Брянск специалистов помочь пострадавшим при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Брянск направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф.
- Специалисты окажут содействие в помощи пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на автобус.
- При атаке погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа специалистов направлена в Брянск по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В Брянск по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на автобус", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что специалисты дополнительно осмотрят пострадавших, проведут консилиумы.
Как сообщил ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.