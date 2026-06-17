Мурашко направил в Брянск специалистов помочь пострадавшим при атаке ВСУ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа специалистов направлена в Брянск по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.