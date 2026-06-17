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Минздрав подготовил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых - РИА Новости, 17.06.2026
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08:39 17.06.2026
Минздрав подготовил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых

Минздрав подготовил проект нового стандарта помощи больным шизофренией

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который заменит стандарт медицинской помощи взрослым, больным шизофренией, принятый в 2022 году.
  • Внесены изменения в лабораторные методы исследования: исключены анализы на психоактивные вещества, добавлены анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледную трепонему.
  • Проект предполагает использование новых немедикаментозных методов (плазмаферез и гемосорбция), а также включение в список лекарственных препаратов Брекспипразола и Тетрабеназина и исключение Алпразолама.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, заменяющий стандарт медицинской помощи взрослым, больным шизофренией, принятый в 2022 году, документ предусматривает изменения в лабораторных методах исследования и применяемых препаратах.
"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при шизофрении (диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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В пояснительной записке указано, что проект совершенствования стандарта основывается на клинических рекомендациях, обновленных Российским обществом психиатров в 2024 году и одобренных научно-практическим советом Минздрава.
В приложении к проекту, где перечислены применяемые лабораторные методы исследования, теперь отсутствует определение психоактивных веществ в крови и моче. Добавлены анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему - возбудитель сифилиса.
Согласно документу, новыми немедикаментозными методами станут плазмаферез и гемосорбция, удаляющие из крови токсины, тяжелые металлы и яды. При этом групповая работа с родственниками больного из перечня исключена.
Список лекарственных препаратов, указанных в стандарте, планируется пополнить Брекспипразолом и Тетрабеназином, а Алпразолам, напротив, предлагается исключить.
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