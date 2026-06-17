Минздрав подготовил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который заменит стандарт медицинской помощи взрослым, больным шизофренией, принятый в 2022 году.

Внесены изменения в лабораторные методы исследования: исключены анализы на психоактивные вещества, добавлены анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледную трепонему.

Проект предполагает использование новых немедикаментозных методов (плазмаферез и гемосорбция), а также включение в список лекарственных препаратов Брекспипразола и Тетрабеназина и исключение Алпразолама.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, заменяющий стандарт медицинской помощи взрослым, больным шизофренией, принятый в 2022 году, документ предусматривает изменения в лабораторных методах исследования и применяемых препаратах.

"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при шизофрении (диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что проект совершенствования стандарта основывается на клинических рекомендациях, обновленных Российским обществом психиатров в 2024 году и одобренных научно-практическим советом Минздрава.

В приложении к проекту, где перечислены применяемые лабораторные методы исследования, теперь отсутствует определение психоактивных веществ в крови и моче. Добавлены анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему - возбудитель сифилиса.

Согласно документу, новыми немедикаментозными методами станут плазмаферез и гемосорбция, удаляющие из крови токсины, тяжелые металлы и яды. При этом групповая работа с родственниками больного из перечня исключена.