Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового резерва

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования оперативного уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Седьмой модуль, посвященный промышленному потенциалу области, начался в творческом индустриальном кластере "Октава" на базе Высшей технической школы. Он продлится до 20 июня.

Программа реализуется на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с российскими образовательными центрами. В ней принимают участие 80 человек из 32 субъектов России.

Миляев поприветствовал участников. Он отметил, что в Тульской области традиционно развивается ряд базовых отраслей: оборонно-промышленная отрасль, машиностроение, химическая и металлургическая промышленность, автомобилестроение. Также среди динамично развивающихся направлений — пищевая промышленность и агропромышленный комплекс (АПК).

В пресс-службе указали, что сегодня почти половина валового регионального продукта формируется промышленностью. По итогам 2025 года индекс промышленного производства составил более 108%, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 111,5%.

Отдельно Миляев выделил достижения Тульской области в сфере сельского хозяйства. В регионе стабильно производится 2,5-2,7 миллиона тонн зерна, что более чем в три раза превышает показатели 2011 года. Работа сельского хозяйства неразрывно связана с деятельностью перерабатывающей и пищевой промышленности, что помогает фермерам быть уверенными в сбыте их продукции.

Губернатор отметил, что в этом году особая экономическая зона "Узловая" отмечает свое десятилетие. В ней зарегистрирован 31 резидент. Они реализуют различные проекты в сфере АПК, газовой и химической промышленности. Для инвесторов также действуют преференциальные зоны: индустриальный парк "Узловая", территории опережающего развития "Алексин" и "Ефремов".

"Мы проводим активную инвестиционную политику. На протяжении последних десяти лет мы всегда имеем положительный индекс промышленного производства и показатель по динамике роста инвестиций в основной капитал", — приводит пресс-служба слова Миляева.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в 2025 году завершено оснащение центра "ТулаДрон". Там уже работают десятки компаний-резидентов, занимающихся разработкой и производством современных технологий в сфере БАС. С 2020 года действует научно-образовательный центр "ТулаТЕХ".

В пресс-службе отметили, что было получено федеральное финансирование на строительство инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", резиденты которого уже занимаются поиском инновационных решений в сфере новых материалов и химии.

Миляев подчеркнул, что в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми, включающая 57 различных мер помощи. С этого года вводится региональная льготная программа для семей молодых ученых. Региональный демографический стандарт включает специальные меры поддержки для семейных работников, в том числе беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день к его реализации присоединились более 2,5 тысячи предприятий региона. Разработан комплексный стандарт поддержки участников СВО со стороны работодателей.

Кроме этого, действует корпоративная программа поддержки рождаемости на предприятиях "За будущие поколения".