Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового резерва

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования оперативного уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Седьмой модуль, посвященный промышленному потенциалу области, начался в творческом индустриальном кластере "Октава" на базе Высшей технической школы. Он продлится до 20 июня.
Программа реализуется на базе ВШГУ Президентской академии и Научно-технологического университета "Сириус" в партнерстве с российскими образовательными центрами. В ней принимают участие 80 человек из 32 субъектов России.
Миляев поприветствовал участников. Он отметил, что в Тульской области традиционно развивается ряд базовых отраслей: оборонно-промышленная отрасль, машиностроение, химическая и металлургическая промышленность, автомобилестроение. Также среди динамично развивающихся направлений — пищевая промышленность и агропромышленный комплекс (АПК).
В пресс-службе указали, что сегодня почти половина валового регионального продукта формируется промышленностью. По итогам 2025 года индекс промышленного производства составил более 108%, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 111,5%.
Отдельно Миляев выделил достижения Тульской области в сфере сельского хозяйства. В регионе стабильно производится 2,5-2,7 миллиона тонн зерна, что более чем в три раза превышает показатели 2011 года. Работа сельского хозяйства неразрывно связана с деятельностью перерабатывающей и пищевой промышленности, что помогает фермерам быть уверенными в сбыте их продукции.
Губернатор отметил, что в этом году особая экономическая зона "Узловая" отмечает свое десятилетие. В ней зарегистрирован 31 резидент. Они реализуют различные проекты в сфере АПК, газовой и химической промышленности. Для инвесторов также действуют преференциальные зоны: индустриальный парк "Узловая", территории опережающего развития "Алексин" и "Ефремов".
"Мы проводим активную инвестиционную политику. На протяжении последних десяти лет мы всегда имеем положительный индекс промышленного производства и показатель по динамике роста инвестиций в основной капитал", — приводит пресс-служба слова Миляева.
Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в 2025 году завершено оснащение центра "ТулаДрон". Там уже работают десятки компаний-резидентов, занимающихся разработкой и производством современных технологий в сфере БАС. С 2020 года действует научно-образовательный центр "ТулаТЕХ".
В пресс-службе отметили, что было получено федеральное финансирование на строительство инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", резиденты которого уже занимаются поиском инновационных решений в сфере новых материалов и химии.
Миляев подчеркнул, что в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми, включающая 57 различных мер помощи. С этого года вводится региональная льготная программа для семей молодых ученых. Региональный демографический стандарт включает специальные меры поддержки для семейных работников, в том числе беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день к его реализации присоединились более 2,5 тысячи предприятий региона. Разработан комплексный стандарт поддержки участников СВО со стороны работодателей.
Кроме этого, действует корпоративная программа поддержки рождаемости на предприятиях "За будущие поколения".
Губернатор отметил и подготовку кадров в регионе. Огромную роль в развитии среднего профессионального образования играет участие в проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". За три года созданы восемь кластеров в пяти отраслях экономики.