Рейтинг@Mail.ru
Из "Аллигаторового Алькатраса" вывезли нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 17.06.2026 (обновлено: 03:22 17.06.2026)
Из "Аллигаторового Алькатраса" вывезли нелегальных мигрантов

Нелегалов вывезли из "Аллигаторового Алькатраса" из-за сезона ураганов

© AP Photo / Terry RennaПолицейские регулируют движение в штате Флорида
Полицейские регулируют движение в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские регулируют движение в штате Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нелегальных мигрантов вывезли из центра предварительного содержания депортируемых из США, известного как «Аллигаторовый Алькатрас», на фоне угрозы ураганов во Флориде.
  • Служба ICE и власти штата Флорида перевели задержанных нелегальных иммигрантов в другие учреждения в целях безопасности.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нелегальных мигрантов вывезли из центра предварительного содержания депортируемых из США, получившего неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас", на фоне угрозы ураганов во Флориде, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
"В связи с началом сезона ураганов служба ICE и власти штата Флорида вывезли нелегальных иммигрантов из... комплекса ( "Аллигаторового Алькатраса" - ред.). В целях безопасности задержанных нелегальных иммигрантов мы перевели их в другие учреждения", - цитирует телеканал заявление службы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
30 декабря 2025, 01:42
NBC не уточняет точное число вывезенных мигрантов и название центров, куда их отправили.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что расположенный в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас", может быть закрыт уже в июне. По информации телеканала, оставшиеся 1,4 тысячи задержанных должны были быть вывезены с территории центра в ближайшие недели.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В мае прошлого года президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Трамп пересматривает подход к депортации нелегалов, пишут СМИ
20 марта, 04:29
 
В миреСШАФлоридаСан-ФранцискоДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала