МИД выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выражает соболезнования близким погибшей и желает выздоровления раненым детям в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.