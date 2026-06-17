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МИД выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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17:33 17.06.2026
МИД выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

Захарова выразила соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России выразил соболезнования близким погибшей и пожелал выздоровления раненым в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области.
  • По данным Минздрава, в результате атаки ранено семь человек, в том числе пятеро детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выражает соболезнования близким погибшей и желает выздоровления раненым детям в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Ковальчук рассказал о возрасте детей ехавших в автобусе, атакованном ВСУ
Вчера, 16:30
 
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