МИД выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России выразил соболезнования близким погибшей и пожелал выздоровления раненым в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области.
- По данным Минздрава, в результате атаки ранено семь человек, в том числе пятеро детей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выражает соболезнования близким погибшей и желает выздоровления раненым детям в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.