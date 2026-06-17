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МИД: молчание по атаке ВСУ на автобус будет означать одобрение террористов - РИА Новости, 17.06.2026
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16:43 17.06.2026 (обновлено: 16:53 17.06.2026)
МИД: молчание по атаке ВСУ на автобус будет означать одобрение террористов

МИД: молчание по атаке ВСУ будет означать одобрение террористов в Киеве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Молчание международных структур, национальных правительств и мировой общественности по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии будет означать ее одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Молчание будет означать его (теракта - ред.) одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В МИД уверены, что виновные в атаке на автобус с детьми понесут наказание
Вчера, 16:45
 
РоссияКиевВооруженные силы УкраиныВ миреБелоруссияМария ЗахароваАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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