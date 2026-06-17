МИД: молчание по атаке ВСУ на автобус будет означать одобрение террористов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Молчание международных структур, национальных правительств и мировой общественности по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии будет означать ее одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.