МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Молчание международных структур, национальных правительств и мировой общественности по поводу атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии будет означать ее одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД: молчание по атаке ВСУ на автобус будет означать одобрение террористов
МИД: молчание по атаке ВСУ будет означать одобрение террористов в Киеве
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото