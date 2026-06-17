Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сознательно делает детей мишенью ударов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 17.06.2026 (обновлено: 16:51 17.06.2026)
Зеленский сознательно делает детей мишенью ударов, заявила Захарова

Захарова: Москва осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии.
  • По заявлению Марии Захаровой, Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии, Владимир Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при атаке ВСУ в Брянской области
Вчера, 16:19
 
МоскваБелоруссияРоссияВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала