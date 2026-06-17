Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии.
- По заявлению Марии Захаровой, Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии, Владимир Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.