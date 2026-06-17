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МИД: Москва находится в прямом контакте Минском по атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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16:40 17.06.2026 (обновлено: 16:49 17.06.2026)
МИД: Москва находится в прямом контакте Минском по атаке ВСУ на автобус

МИД: Москва находится в прямом контакте Минском по атаке ВСУ на автобус с детьми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России находится в прямом контакте с белорусскими коллегами по ситуации с атакой ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.
  • Мария Захарова заявила, что Россия солидарна с Белоруссией и готова оказать необходимое содействие.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России находится в прямом контакте с белорусскими коллегами по ситуации с атакой ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии и готово оказать необходимое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находимся в прямом контакте с МИД Беларуси и посольством республики в Москве. Солидарны с нашими белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
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