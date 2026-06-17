МИД: Москва находится в прямом контакте Минском по атаке ВСУ на автобус

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России находится в прямом контакте с белорусскими коллегами по ситуации с атакой ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии и готово оказать необходимое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.