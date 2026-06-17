МИД: Москва находится в прямом контакте Минском по атаке ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России находится в прямом контакте с белорусскими коллегами по ситуации с атакой ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.
- Мария Захарова заявила, что Россия солидарна с Белоруссией и готова оказать необходимое содействие.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел России находится в прямом контакте с белорусскими коллегами по ситуации с атакой ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии и готово оказать необходимое содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находимся в прямом контакте с МИД Беларуси и посольством республики в Москве. Солидарны с нашими белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.