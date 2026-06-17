МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как акт терроризма против мирного населения.
- ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения", - сказал Варанков, выступая с заявлением в связи с атакой на автобус с детьми.