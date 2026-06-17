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МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом - РИА Новости, 17.06.2026
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14:40 17.06.2026 (обновлено: 14:51 17.06.2026)
МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом

МИД Белоруссии назвал атаку на граждан Белоруссии в Брянской области терроризмом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как акт терроризма против мирного населения.
  • ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения", - сказал Варанков, выступая с заявлением в связи с атакой на автобус с детьми.
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