МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

"Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения", - сказал Варанков, выступая с заявлением в связи с атакой на автобус с детьми.