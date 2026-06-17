МИД: 1 112 иностранцев получили "визу традиционных ценностей" в 2025 году

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"В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз", - сказал Климов.