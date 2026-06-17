МИД: 1 112 иностранцев получили "визу традиционных ценностей" в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году более 1 100 иностранцев получили визы в РФ как разделяющие традиционные ценности.
- Лидерами по количеству полученных виз стали граждане Германии (168) и Франции (140).
- Тройку стран с наибольшим количеством выданных виз замыкают США (105).
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, лидерами стали представители Германии и Франции, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«
"В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз", - сказал Климов.
Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии – 168, следом идут граждане Франции – 140, а замыкает тройку США – 105. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году, замыкают пятерку эстонцы – 63, затем идут граждане Латвии – 60, Канады – 54, Литвы – 46 и на последнем месте расположилась Австралия – 43 виданных визы.
Президент РФ Владимир Путин первого июня заявил, что Россия будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, отметив, что в ряде стран традиционные семейные ценности пытаются фактически отменить.