Рейтинг@Mail.ru
Немецкие предприниматели потребовали от Мерца срочных экономических реформ - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 17.06.2026 (обновлено: 10:34 17.06.2026)
Немецкие предприниматели потребовали от Мерца срочных экономических реформ

Немецкие стартапы направили Мерцу обращение с требованием экономических реформ

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая ассоциация стартапов направила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу открытое обращение с требованием срочных экономических реформ.
  • Среди ключевых требований — создание цифровой инфраструктуры с собственными технологиями в сфере искусственного интеллекта, регистрация бизнеса за 24 часа, возможность инвестировать пенсионные накопления в стартапы и защита от увольнения для топ-специалистов.
  • Обращение первоначально подписали более 120 предпринимателей, в том числе экс-министр юстиции Германии Бригитта Циприс.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немецкая ассоциация стартапов направила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу открытое обращение с требованием срочных экономических реформ, следует из текста на сайте инициативы "За новую эпоху грюндерства - сейчас".
"Немецкая экономическая модель находится под давлением - только в 2025 году каждый месяц десять тысяч работников промышленной сферы теряли свои места. Торговые конфликты, геополитическая неопределенность и демографические изменения усугубляют ситуацию и доводят до предела (возможностей) нашу текущую экспортную модель... Первого июля коалиционному комитету необходимо начать решительные реформы, касающиеся налогов, пенсий, рынка труда и сокращения бюрократии", - говорится в публикации на сайте, посвященном инициативе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Мерца публично высмеяли после слов об Украине
13 июня, 02:19
Согласно обращению, среди ключевых требований - превратить государство в главного заказчика для стартапов и создать в Германии цифровую инфраструктуру с собственными технологиями в сфере искусственного интеллекта, независимую от зарубежных технологических гигантов. Кроме того, авторы инициативы хотят добиться регистрации бизнеса за 24 часа и разрешения инвестировать в стартапы пенсионные накопления. Также они настаивают на защите от увольнения для топ-специалистов.
Обращение первоначально подписали более 120 предпринимателей, в том числе и экс-министр юстиции Германии Бригитта Циприс.
На прошлой неделе газета Rheinische Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные Института немецкой экономики (IW) писала, что Германия к 2036 году столкнется с масштабным дефицитом рабочей силы - на фоне старения населения и сокращения притока мигрантов нехватка кадров составит порядка 4,3 миллиона человек. Кроме того, бундесбанк заявил, что экономика Германии сможет вернуться к ощутимому росту, хотя бы как минимум на 1%, не ранее 2028 года, а также констатировали резкий рост долговой нагрузки ФРГ.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Германии понизили прогноз роста экономики
10 июня, 13:27
 
В миреГерманияФридрих МерцБригитте Циприс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала