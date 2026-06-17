Немецкие предприниматели потребовали от Мерца срочных экономических реформ

"Немецкая экономическая модель находится под давлением - только в 2025 году каждый месяц десять тысяч работников промышленной сферы теряли свои места. Торговые конфликты, геополитическая неопределенность и демографические изменения усугубляют ситуацию и доводят до предела (возможностей) нашу текущую экспортную модель... Первого июля коалиционному комитету необходимо начать решительные реформы, касающиеся налогов, пенсий, рынка труда и сокращения бюрократии", - говорится в публикации на сайте, посвященном инициативе.

На прошлой неделе газета Rheinische Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные Института немецкой экономики (IW) писала, что Германия к 2036 году столкнется с масштабным дефицитом рабочей силы - на фоне старения населения и сокращения притока мигрантов нехватка кадров составит порядка 4,3 миллиона человек. Кроме того, бундесбанк заявил, что экономика Германии сможет вернуться к ощутимому росту, хотя бы как минимум на 1%, не ранее 2028 года, а также констатировали резкий рост долговой нагрузки ФРГ.