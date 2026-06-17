Немецкие предприниматели потребовали от Мерца срочных экономических реформ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая ассоциация стартапов направила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу открытое обращение с требованием срочных экономических реформ.
- Среди ключевых требований — создание цифровой инфраструктуры с собственными технологиями в сфере искусственного интеллекта, регистрация бизнеса за 24 часа, возможность инвестировать пенсионные накопления в стартапы и защита от увольнения для топ-специалистов.
- Обращение первоначально подписали более 120 предпринимателей, в том числе экс-министр юстиции Германии Бригитта Циприс.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Немецкая ассоциация стартапов направила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу открытое обращение с требованием срочных экономических реформ, следует из текста на сайте инициативы "За новую эпоху грюндерства - сейчас".
"Немецкая экономическая модель находится под давлением - только в 2025 году каждый месяц десять тысяч работников промышленной сферы теряли свои места. Торговые конфликты, геополитическая неопределенность и демографические изменения усугубляют ситуацию и доводят до предела (возможностей) нашу текущую экспортную модель... Первого июля коалиционному комитету необходимо начать решительные реформы, касающиеся налогов, пенсий, рынка труда и сокращения бюрократии", - говорится в публикации на сайте, посвященном инициативе.
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Согласно обращению, среди ключевых требований - превратить государство в главного заказчика для стартапов и создать в Германии цифровую инфраструктуру с собственными технологиями в сфере искусственного интеллекта, независимую от зарубежных технологических гигантов. Кроме того, авторы инициативы хотят добиться регистрации бизнеса за 24 часа и разрешения инвестировать в стартапы пенсионные накопления. Также они настаивают на защите от увольнения для топ-специалистов.
Обращение первоначально подписали более 120 предпринимателей, в том числе и экс-министр юстиции Германии Бригитта Циприс.
На прошлой неделе газета Rheinische Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные Института немецкой экономики (IW) писала, что Германия к 2036 году столкнется с масштабным дефицитом рабочей силы - на фоне старения населения и сокращения притока мигрантов нехватка кадров составит порядка 4,3 миллиона человек. Кроме того, бундесбанк заявил, что экономика Германии сможет вернуться к ощутимому росту, хотя бы как минимум на 1%, не ранее 2028 года, а также констатировали резкий рост долговой нагрузки ФРГ.
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