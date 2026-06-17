"Бегство людей". Случившееся в Киеве поразило Мендель

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Насильственная мобилизация лишь провоцирует украинцев бежать из страны, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.



"Принудительная мобилизация на Украине продолжается. На этот раз в Киеве трое полицейских затаскивали мужчину призывного возраста в фургон. Это уродливое лицо войны, которое привело к огромной коррупции в стране и бегству людей из государства, нарушающего права человека", — говорится в публикации.



Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные задержания украинцев для отправки на фронт постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. При этом мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.