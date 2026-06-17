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"Бегство людей". Случившееся в Киеве поразило Мендель - РИА Новости, 17.06.2026
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"Бегство людей". Случившееся в Киеве поразило Мендель

Мендель: насильственная мобилизация в Киеве усиливает бегство украинцев за рубеж

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала о насильственной мобилизации на Украине.
  • По ее мнению, она приводит к коррупции и бегству людей из страны.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Насильственная мобилизация лишь провоцирует украинцев бежать из страны, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Принудительная мобилизация на Украине продолжается. На этот раз в Киеве трое полицейских затаскивали мужчину призывного возраста в фургон. Это уродливое лицо войны, которое привело к огромной коррупции в стране и бегству людей из государства, нарушающего права человека", — говорится в публикации.

Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные задержания украинцев для отправки на фронт постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. При этом мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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