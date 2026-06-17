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Памфилова и Лантратова подписали меморандум о взаимодействии ЦИК и УПЧ - РИА Новости, 17.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:22 17.06.2026
Памфилова и Лантратова подписали меморандум о взаимодействии ЦИК и УПЧ

Памфилова и Лантратова подписали меморандум о взаимодействии ЦИК и УПЧ в РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подписали меморандум о принципах взаимодействия.
  • Документ направлен на предотвращение нарушений в ходе выборов, оперативное реагирование на жалобы и повышение правовой грамотности избирателей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова подписали меморандум о принципах взаимодействия уполномоченного по правам человека и Центральной избирательной комиссии РФ в целях обеспечения избирательных прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша задача, чтобы права граждан были обеспечены. Сегодня мы готовы подписать меморандум о принципах взаимодействия", - сказала Лантратова.
Документ закрепляет намерения сторон совместно предотвращать нарушения в ходе выборов, оперативно реагировать на жалобы, а также повышать правовую грамотность избирателей.
"Мы заинтересованы в том, чтобы осуществлялся мониторинг по целым рядам направлений, который позволит нам лучше подготовиться к предстоящим очень сложным выборам", - отметила Памфилова
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