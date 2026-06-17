Памфилова и Лантратова подписали меморандум о взаимодействии ЦИК и УПЧ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова подписали меморандум о принципах взаимодействия уполномоченного по правам человека и Центральной избирательной комиссии РФ в целях обеспечения избирательных прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.