Памфилова и Лантратова подписали меморандум о взаимодействии ЦИК и УПЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подписали меморандум о принципах взаимодействия.
- Документ направлен на предотвращение нарушений в ходе выборов, оперативное реагирование на жалобы и повышение правовой грамотности избирателей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова подписали меморандум о принципах взаимодействия уполномоченного по правам человека и Центральной избирательной комиссии РФ в целях обеспечения избирательных прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша задача, чтобы права граждан были обеспечены. Сегодня мы готовы подписать меморандум о принципах взаимодействия", - сказала Лантратова.
Документ закрепляет намерения сторон совместно предотвращать нарушения в ходе выборов, оперативно реагировать на жалобы, а также повышать правовую грамотность избирателей.
"Мы заинтересованы в том, чтобы осуществлялся мониторинг по целым рядам направлений, который позволит нам лучше подготовиться к предстоящим очень сложным выборам", - отметила Памфилова