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На Западе обратились с призывом к Германии в отношении России - РИА Новости, 17.06.2026
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16:03 17.06.2026
На Западе обратились с призывом к Германии в отношении России

Мема: Германии нужно пересмотреть отношение к России, чтобы снизить эскалацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что Германии нужно пересмотреть отношение к России и конфликту на Украине, чтобы снизить эскалацию.
  • По его мнению, Германия перешла красную линию, оказывая военную поддержку Киеву, и теперь опасается ответных мер со стороны Москвы.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Германии нужно пересмотреть отношение к России и конфликту на Украине, чтобы снизить эскалацию, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Возможно, пересмотр военной поддержки Украины позволил бы Германии избежать дальнейшей напряженности", — говорится в публикации.
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Мема добавил, что Берлин, оказывая военную поддержку Киеву, перешел красную линию, а теперь опасается ответных мер со стороны Москвы.

Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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