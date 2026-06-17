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Украина стала ярчайшим примером нарушения прав верующих, заявили в МИД - РИА Новости, 17.06.2026
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Религия
 
12:46 17.06.2026
Украина стала ярчайшим примером нарушения прав верующих, заявили в МИД

Мелех: Украина стала ярчайшим примером нарушения прав верующих

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель главы МИД РФ Михаил Мелех заявил, что Украина является ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих.
  • Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата.
  • СБУ завела уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви и проводит «контрразведывательные мероприятия».
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Украина сегодня стала ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
"Украина является ярчайшим примером нарушения прав верующих в мире", - сказал он, выступая на деловом форуме Россия-АСЕАН.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
УПЦ находится на грани запрета, к которому стремится Киев, заявили в МИД
Вчера, 12:44
Комментируя этот вопрос, Мелех отметил нападения на священников на Украине, заведение уголовных дел против них, захват храмов.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита.
РИА Новости – информационный партнер форума.
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы священноинок Илья - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Житомирской области захватили храм УПЦ, где настоятеля мобилизовали в ВСУ
31 мая, 16:06
 
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