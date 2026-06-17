Украина стала ярчайшим примером нарушения прав верующих, заявили в МИД

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Украина сегодня стала ярчайшим в мире примером нарушения прав верующих, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.