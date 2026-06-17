Появились подробности про упавший в Подмосковье легкомоторный самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье на аэродроме Вихрево легкомоторный самолет упал при заходе на посадку.
- В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту.
- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Потерпевший крушение в Подмосковье легкомоторный самолет упал при заходе на посадку, погибли два находившихся на борту человека, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура информировала, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, была организована проверка. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что, по предварительным данным, два человека погибли в результате ЧП, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Пожар на месте крушения был ликвидирован.