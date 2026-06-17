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Появились подробности про упавший в Подмосковье легкомоторный самолет - РИА Новости, 17.06.2026
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21:38 17.06.2026 (обновлено: 21:52 17.06.2026)
Появились подробности про упавший в Подмосковье легкомоторный самолет

МЧС: упавший в Подмосковье легкомоторный самолет потерпел крушение при посадке

© Фото : МЧС РоссииКрушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МЧС России
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье на аэродроме Вихрево легкомоторный самолет упал при заходе на посадку.
  • В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Потерпевший крушение в Подмосковье легкомоторный самолет упал при заходе на посадку, погибли два находившихся на борту человека, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура информировала, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, была организована проверка. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что, по предварительным данным, два человека погибли в результате ЧП, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Пожар на месте крушения был ликвидирован.
"В Главное управление МЧС России по Московской области поступила информация, что на аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал легкомоторный самолет... К сожалению, два человека, находившихся в самолете, погибли", - говорится в сообщении в канале главка МЧС на платформе "Макс".
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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