В Подмосковье ликвидировали пожар на месте падения легкомоторного самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье ликвидировано возгорание на месте падения легкомоторного самолета.
- Возгорание было оперативно ликвидировано на площади пять квадратных метров, разрушений на земле нет.
- К ликвидации привлекалось 20 человек и семь единиц техники.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возгорание ликвидировано на месте падения легкомоторного самолета в Подмосковье, разрушений на земле нет, сообщает главное управление МЧС РФ по Московской области.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, была организована проверка. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что два человека погибли в результате ЧП, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
"В Подмосковье ликвидировано возгорание на месте падения легкомоторного самолета... Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров. Разрушений на земле нет", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС добавили, что к ликвидации привлекалось 20 человек, семь единиц техники.