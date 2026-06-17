Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ликвидировали пожар на месте падения легкомоторного самолета - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 17.06.2026 (обновлено: 21:44 17.06.2026)
В Подмосковье ликвидировали пожар на месте падения легкомоторного самолета

МЧС: в Подмосковье ликвидировали пожар на месте падения легкомоторного самолета

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье ликвидировано возгорание на месте падения легкомоторного самолета.
  • Возгорание было оперативно ликвидировано на площади пять квадратных метров, разрушений на земле нет.
  • К ликвидации привлекалось 20 человек и семь единиц техники.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возгорание ликвидировано на месте падения легкомоторного самолета в Подмосковье, разрушений на земле нет, сообщает главное управление МЧС РФ по Московской области.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье, была организована проверка. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что два человека погибли в результате ЧП, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
"В Подмосковье ликвидировано возгорание на месте падения легкомоторного самолета... Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров. Разрушений на земле нет", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС добавили, что к ликвидации привлекалось 20 человек, семь единиц техники.
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Появились подробности про упавший в Подмосковье легкомоторный самолет
Вчера, 21:38
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала