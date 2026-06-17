Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим годами подавлял русское население, заявили в СК - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 17.06.2026
Киевский режим годами подавлял русское население, заявили в СК

Мазур: Киев многие годы подавлял русское население и создавал атмосферу страх

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель главного военного следственного управления СК РФ Никита Мазур заявил, что киевский режим многие годы подавлял русское население и создавал атмосферу страха и безнаказанности.
  • С началом специальной военной операции проявления подавления приобрели более жестокий характер.
  • С начала СВО военные следователи возбудили свыше двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины, и более 700 человек были приговорены к суровым наказаниям, включая пожизненное лишение свободы.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Киевский режим многие годы подавлял русское население, также создавал атмосферу страха и безнаказанности, а с началом СВО эти проявления приобрели еще более жестокий характер, заявил представитель главного военного следственного управления СК РФ Никита Мазур на пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
"На протяжении многих лет киевский режим последовательно проводил политику, направленную на подавление русского населения, преследование граждан по национальному и языковому признакам, а также создание атмосферы страха и безнаказанности. С началом специальной военной операции данные проявления приобрели еще более жестокий характер и выразились в многочисленных преступлениях против мирных граждан", - сказал он.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Станет жертвой". На Западе жестко выступили против Украины
Вчера, 06:17
Мазур добавил, что с начала СВО военные следователи возбудили свыше двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины.
"В результате проведенной работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 осужденных. Из них 24 осуждены к пожизненному лишению свободы, остальные получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 16 до 25 лет", - добавил представитель СК.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Вот-вот падет": в США жестко высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 04:18
 
РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала