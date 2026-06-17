Киевский режим годами подавлял русское население, заявили в СК

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Киевский режим многие годы подавлял русское население, также создавал атмосферу страха и безнаказанности, а с началом СВО эти проявления приобрели еще более жестокий характер, заявил представитель главного военного следственного управления СК РФ Никита Мазур на пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

"На протяжении многих лет киевский режим последовательно проводил политику, направленную на подавление русского населения, преследование граждан по национальному и языковому признакам, а также создание атмосферы страха и безнаказанности. С началом специальной военной операции данные проявления приобрели еще более жестокий характер и выразились в многочисленных преступлениях против мирных граждан", - сказал он.