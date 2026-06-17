Состояние Маска превысило капитализацию биткоина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние предпринимателя Илона Маска превысило капитализацию биткоина после выхода на рынок его космической компании SpaceX.
- Состояние Маска за сутки выросло на 42,5 миллиарда долларов, а с начала года — на 696 миллиардов долларов, до 1,32 триллиона долларов.
- SpaceX в рамках IPO привлекла рекордную сумму — почти 86 миллиардов долларов с учетом доразмещения и заняла пятое место по капитализации в мире.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состояние предпринимателя Илона Маска превысило капитализацию биткоина спустя несколько дней после выхода на рынок его космической компании SpaceX, выяснило РИА Новости, проанализировав данные портала CoinMarketCap и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным BBI, состояние Маска за сутки выросло на 42,5 миллиарда долларов, а с начала года - уже на 696 миллиардов долларов, до 1,32 триллиона долларов.
А по данным портала CoinMarketCap капитализация биткоина составляет около 1,314 триллиона долларов.
SpaceX вышла на биржу в минувшую пятницу, в первый день торгов акции подорожали на 19,22%, во второй - на 19,6%, в третий - на 4,83%. Компания сообщала, что в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла рекордную сумму - почти 86 миллиардов долларов с учетом доразмещения.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта.
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