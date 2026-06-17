Состояние Маска превысило капитализацию биткоина

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние предпринимателя Илона Маска превысило капитализацию биткоина после выхода на рынок его космической компании SpaceX.

Состояние Маска за сутки выросло на 42,5 миллиарда долларов, а с начала года — на 696 миллиардов долларов, до 1,32 триллиона долларов.

SpaceX в рамках IPO привлекла рекордную сумму — почти 86 миллиардов долларов с учетом доразмещения и заняла пятое место по капитализации в мире.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Состояние предпринимателя Илона Маска превысило капитализацию биткоина спустя несколько дней после выхода на рынок его космической компании SpaceX, выяснило РИА Новости, проанализировав данные портала CoinMarketCap и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска за сутки выросло на 42,5 миллиарда долларов, а с начала года - уже на 696 миллиардов долларов, до 1,32 триллиона долларов.

А по данным портала CoinMarketCap капитализация биткоина составляет около 1,314 триллиона долларов.

SpaceX вышла на биржу в минувшую пятницу, в первый день торгов акции подорожали на 19,22%, во второй - на 19,6%, в третий - на 4,83%. Компания сообщала, что в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла рекордную сумму - почти 86 миллиардов долларов с учетом доразмещения.

На данный момент SpaceX занимает пятое место по капитализации в мире, уступая лишь американским технологическим компаниям Nvidia, Alphabet, Apple Microsoft . Днем ранее SpaceX обошел по этому показателю ритейлера Amazon