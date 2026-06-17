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Семья американца, помогавшего ВС России, переехала в Псковскую область - РИА Новости, 17.06.2026
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12:06 17.06.2026 (обновлено: 14:04 17.06.2026)
Семья американца, помогавшего ВС России, переехала в Псковскую область

Семья помогавшего ВС РФ на СВО Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья американца Дэниэла Мартиндейла, передававшего российской армии информацию об украинских военных объектах, переехала в Псковскую область.
  • Глава семьи Джеймс Мартиндейл — профессионал в сфере разработки и производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники — выразил желание внести вклад в развитие сельского хозяйства в России и Восточной Европе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Семья американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, переехала в Псковскую область, рассказала уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.
Псков переехала многодетная семья Джеймса и Сандры Мартиндейл из США. <…> Особое место в истории семьи занимает сын Джеймса — Даниэл Мартиндейл, получивший гражданство Российской Федерации и удостоенный высокой награды Донецкой Народной Республики", — написала она в Telegram-канале.
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По ее словам, Мартиндейлы видят свое будущее в России и готовы вносить вклад в развитие региона и сельского хозяйства. Так, глава семьи — профессионал в сфере разработки и производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.
Сам Джеймс Мартиндейл поделился первыми впечатлениями после переезда.
"Наши впечатления очень хорошие, хотя прошло совсем мало времени — мы приехали только вчера вечером. <…> С радостью хотим лучше узнать людей, живущих здесь, и выстроить отношения, способствующие достижению наших целей по развитию сельского хозяйства не только в России, но и во всей Восточной Европе", — сказал он.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл с 11 февраля 2022 года находился на Украине. После начала специальной военной операции он установил связь с российскими силовиками и передавал им координаты украинских военных объектов. В частности, полученная от американца информация сыграла ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении и при освобождении Курахово. В октябре 2024 года Мартиндейла вывезли с подконтрольной Киеву территории в Донецк.
В июле 2025-го американец получил российский паспорт. Тогда же он рассказал, что его родители мечтают тоже жить в России.
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