На Алтае умер известный хирург Малыгин, сделавший более 20 тысяч операций

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"На пенсию ушел в 73 года. За 50 лет работы врачом-хирургом Владимир Николаевич сделал более 20 тысяч операций разной сложности: на щитовидной железе, на желудке, варикоз нижних конечностей, при ножевых ранениях с повреждением легкого, печени, селезенки, кишечника, три случая с ранением в сердце. Каждая из этих операций – чья-то спасенная жизнь", - подчеркивают в горбольнице.