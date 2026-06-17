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На Алтае умер известный хирург Малыгин, сделавший более 20 тысяч операций - РИА Новости, 17.06.2026
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09:26 17.06.2026 (обновлено: 09:27 17.06.2026)
На Алтае умер известный хирург Малыгин, сделавший более 20 тысяч операций

Умер заслуженный врач России Малыгин, сделавший более 20 тыс операций за 50 лет

© Фото : Администрация Бийского районаЗаслуженный врач России Владимир Малыгин
Заслуженный врач России Владимир Малыгин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Администрация Бийского района
Заслуженный врач России Владимир Малыгин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известный хирург из Бийска, заслуженный врач России Владимир Малыгин умер на 89-м году жизни в Алтайском крае.
  • Малыгин работал в Бийской районной больнице 44 года и за 50 лет работы врачом-хирургом провел более 20 тысяч операций разной сложности.
БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Известный хирург из Бийска Владимир Малыгин, сделавший более 20 тысяч различных операций, скончался на 89-м году жизни в Алтайском крае, сообщили в Центральной городской больнице Бийска.
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"На 89-м году жизни скончался врач - хирург Малыгин Владимир Николаевич, заслуженный врач России и активный общественный деятель Бийского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Малыгин работал в Бийской районной больнице 44 года, 36 лет из них был заведующим хирургическим отделением.
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"На пенсию ушел в 73 года. За 50 лет работы врачом-хирургом Владимир Николаевич сделал более 20 тысяч операций разной сложности: на щитовидной железе, на желудке, варикоз нижних конечностей, при ножевых ранениях с повреждением легкого, печени, селезенки, кишечника, три случая с ранением в сердце. Каждая из этих операций – чья-то спасенная жизнь", - подчеркивают в горбольнице.
Отмечается, что врач пользовался большим уважением среди населения и был активным участником общественной жизни.
"Он являлся депутатом двух созывов. Находясь на пенсии, возглавлял в течение 15-ти лет Совет ветеранов Бийской ЦРБ. Владимир Николаевич также активно занимался просветительской деятельностью, публикуя статьи в местной газете "Моя Земля", где делился своими знаниями и опытом с населением. Его вклад в развитие здравоохранения был отмечен многочисленными наградами, включая орден "Знак почета" и звание "Заслуженный врач России", которое он получил в 2007 году", - говорится в сообщении.
 
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