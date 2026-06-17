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Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок российской нефти - РИА Новости, 17.06.2026
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12:08 17.06.2026
Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок российской нефти

Премьер Малайзии Ибрагим обсудит с Путиным увеличение поставок нефти из России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос об увеличении поставок нефти из РФ.
  • В апреле Ибрагим заявлял, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным в среду вечером вопрос об увеличении поставок нефти из РФ.
В апреле Ибрагим заявлял, что государственная нефтегазовая компания компания страны Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти.
«
"Мы можем. Есть много идей, обсудим это с президентом Путиным сегодня вечером", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах увеличить закупки российской нефти.
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