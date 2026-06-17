Премьер Малайзии обсудит с Путиным увеличение поставок российской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопрос об увеличении поставок нефти из РФ.
- В апреле Ибрагим заявлял, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным в среду вечером вопрос об увеличении поставок нефти из РФ.
«
"Мы можем. Есть много идей, обсудим это с президентом Путиным сегодня вечером", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах увеличить закупки российской нефти.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.