Премьер Малайзии заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным и уверен в ее продуктивности.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным, уверен в ее продуктивности.
“Я очень рад моей встрече с президентом Путиным. Она будет очень продуктивной. С нетерпением жду переговоров с ним сегодня вечером”, - сказал он журналистам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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