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Премьер Малайзии заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Казани - РИА Новости, 17.06.2026
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12:05 17.06.2026
Премьер Малайзии заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Казани

Премьер Малайзии Ибрагим заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным и уверен в ее продуктивности.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным, уверен в ее продуктивности.
Премьер Малайзии в ходе визита в Казань рассчитывает встретиться с президентом России, сообщил ранее МИД Малайзии.
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“Я очень рад моей встрече с президентом Путиным. Она будет очень продуктивной. С нетерпением жду переговоров с ним сегодня вечером”, - сказал он журналистам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В миреМалайзияРоссияКазаньВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Дмитрий ПесковСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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