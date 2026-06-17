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UFC анонсировал бой Ислама Махачева - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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22:08 17.06.2026 (обновлено: 22:10 17.06.2026)
UFC анонсировал бой Ислама Махачева

Чемпион UFC Махачев проведет бой против ирландца Гэрри 15 августа

© Соцсети бойца ММАИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети бойца ММА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ислам Махачев проведет поединок против Иэна Гэрри в августе.
  • Поединок за титул в полусреднем весе на турнире UFC 330 состоится 15 августа в Филадельфии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет поединок против ирландца Иэна Гэрри в августе, сообщается в Telegram-канале промоушена.
Поединок за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 330 и состоится 15 августа в Филадельфии (США).
Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и одно поражение в ММА.
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ЕдиноборстваСпортИслам МахачевUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Иэн Мачадо Гэрри
 
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