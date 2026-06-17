UFC анонсировал бой Ислама Махачева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ислам Махачев проведет поединок против Иэна Гэрри в августе.
- Поединок за титул в полусреднем весе на турнире UFC 330 состоится 15 августа в Филадельфии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет поединок против ирландца Иэна Гэрри в августе, сообщается в Telegram-канале промоушена.
Поединок за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 330 и состоится 15 августа в Филадельфии (США).
Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и одно поражение в ММА.