Центр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта

"Меньше чем за год здание 1962 года постройки заметно преобразилось, стало комфортным и полностью доступным для маломобильных граждан. Когда мы задумывали этот проект, мы хотели создать дом, где будет тепло каждому, где всегда будут соратники и единомышленники, поддержка и взаимопонимание", – приводит пресс-служба слова Волкова.