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Центр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта - РИА Новости, 17.06.2026
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15:59 17.06.2026
Центр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта

Волков открыл Центр ветеранов в подмосковных Люберцах после капитального ремонта

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЛюберцыЦентр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта
Центр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Центр ветеранов открылся в подмосковных Люберцах после капремонта
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В городском округе Люберцы Московской области после капитального ремонта открылся Центр ветеранов, там будет располагаться окружной Совет ветеранов и люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации.
В открытии приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, депутаты, представители общественных организаций.
"Меньше чем за год здание 1962 года постройки заметно преобразилось, стало комфортным и полностью доступным для маломобильных граждан. Когда мы задумывали этот проект, мы хотели создать дом, где будет тепло каждому, где всегда будут соратники и единомышленники, поддержка и взаимопонимание", – приводит пресс-служба слова Волкова.
Также в здании открылся Музей ратной славы. В его экспозиции представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Глава Люберец поблагодарил председателя Совета ветеранов Юрия Орехова, председателя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина и коллективы организаций за работу по адаптации бойцов, патриотическому воспитанию молодежи.
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