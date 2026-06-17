В саратовском селе Лох пропали все указатели с его названием

Краткий пересказ от РИА ИИ Село Лох Саратовской области снова осталось без дорожных указателей с названием населенного пункта.

Жители села самостоятельно изготавливали и устанавливали новые указатели, но их похищают.

Власти пообещали их восстановить.

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Село Лох Саратовской области, которое пользуется популярностью у туристов, снова осталось без дорожных указателей с названием населенного пункта, власти пообещали установить новые таблички.

"Это непреходящая проблема. Совсем-совсем ни одной (таблички не осталось – ред.). В прошлом году у жителей азарт был. Мы придумывали, у нас творческий конкурс (по изготовлению самодельных табличек – ред.). В этом году, когда последнюю своровали с нашего двора... это уже перебор", - рассказала РИА Новости местная жительница Мария Кислина.

Ранее жители своими силами изготавливали и устанавливали новые указатели взамен пропавших. В 2024 году табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но три месяца спустя похитили и ее.

Кислина отметила, что не вела подсчет пропавшим табличкам, но их точно больше 20. При этом таблички с названием села туристы могут купить на память в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка.

В администрации Новобурасского района заверили, что дорожный указатель будет восстановлен.

"Это региональная дорога. Обслуживающая организация об этом знает. Они заказали, будут установлены… Это название села, оно должно быть. Но спросом пользуется таким", - заявил РИА Новости глава Новобурасского района Алексей Воробьев