Рейтинг@Mail.ru
В саратовском селе Лох пропали все указатели с его названием - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 17.06.2026
В саратовском селе Лох пропали все указатели с его названием

Село Лох в Саратовской области осталось без дорожных указателей

© РИА НовостиДорожные знаки в селе Лох в Саратовской области
Дорожные знаки в селе Лох в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости
Дорожные знаки в селе Лох в Саратовской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Село Лох Саратовской области снова осталось без дорожных указателей с названием населенного пункта.
  • Жители села самостоятельно изготавливали и устанавливали новые указатели, но их похищают.
  • Власти пообещали их восстановить.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Село Лох Саратовской области, которое пользуется популярностью у туристов, снова осталось без дорожных указателей с названием населенного пункта, власти пообещали установить новые таблички.
"Это непреходящая проблема. Совсем-совсем ни одной (таблички не осталось – ред.). В прошлом году у жителей азарт был. Мы придумывали, у нас творческий конкурс (по изготовлению самодельных табличек – ред.). В этом году, когда последнюю своровали с нашего двора... это уже перебор", - рассказала РИА Новости местная жительница Мария Кислина.
Участница празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Росреестр рассказал о самых забавных топонимах в России
1 апреля, 15:16
Ранее жители своими силами изготавливали и устанавливали новые указатели взамен пропавших. В 2024 году табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но три месяца спустя похитили и ее.
Кислина отметила, что не вела подсчет пропавшим табличкам, но их точно больше 20. При этом таблички с названием села туристы могут купить на память в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка.
В администрации Новобурасского района заверили, что дорожный указатель будет восстановлен.
"Это региональная дорога. Обслуживающая организация об этом знает. Они заказали, будут установлены… Это название села, оно должно быть. Но спросом пользуется таким", - заявил РИА Новости глава Новобурасского района Алексей Воробьев.
Село Лох известно старинной деревянной мельницей, Кудеяровой пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. Местные жители, некоторые из которых переехали сюда из городов, работают над туристической привлекательностью села, восстанавливают местный храм. В Лохе несколько лет проводился фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности.
Село Мусорка в Самарской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село
14 февраля 2024, 16:32
 
Новобурасский районСаратовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала