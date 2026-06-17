Атомная энергетика необходима для развития стран АСЕАН, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Атомная энергетика будет необходима для обеспечения стремительного развития стран АСЕАН, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В ближайшие годы население стран АСЕАН превысит 700 миллионов человек, а прирост потребления электричества на ближайшие 10 лет прогнозируется на уровне до 25% от мирового объема.

«Росатом» предлагает странам АСЕАН свои проекты АЭС разной мощности, в том числе малые станции, а также неэнергетические продукты.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Атомная энергетика будет необходима для обеспечения стремительного развития стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), "Росатом" видит очень активные запросы на технологии АЭС практически от всех государств АСЕАН, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Что объединяет АСЕАН - это фантастические темпы роста, темпы роста промышленности, темпы роста населения, и темпы роста энергопотребления", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани

По словам Лихачева, в ближайшие годы население стран АСЕАН превысит 700 миллионов человек - это будет чуть меньше 10% населения планеты, но прирост потребления электричества в государствах АСЕАН на ближайшие 10 лет прогнозируется на уровне до 25% от мирового объема.

"Это значит, что есть колоссальная потребность в мощных, устойчивых источниках электроэнергии", - отметил глава " Росатома ".

По словам Лихачева, также крайне важен и экологический аспект, поскольку многие города в странах АСЕАН страдают от вредных выбросов.

"Один из выходов в решении глобальных проблем развития АСЕАН - это использование атомной энергетики", - подчеркнул Лихачев.

По его словам, "Росатом" видит очень активные запросы на технологии атомной энергетики практически от всех стран АСЕАН. При этом "Росатом" предлагает не только свои проекты АЭС разной мощности, в том числе малые станции как в наземном, так и в плавучем исполнении, но и неэнергетические продукты - разработки в ядерной медицине, по новым материалам, аддитивным и цифровым технологиям.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, наладили устойчивые связи и создали хороший задел на будущее. По словам Путина, перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.

Россия помогает своим партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, и в конечном счете повысить качество жизни людей, подчеркивал Путин. Атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире, Россия рассматривает технологии мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества и сближения государств, говорил президент РФ.