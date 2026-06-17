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Атомная энергетика необходима для развития стран АСЕАН, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.06.2026
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16:43 17.06.2026
Атомная энергетика необходима для развития стран АСЕАН, заявил Лихачев

Лихачев: атомная энергетика будет необходима для развития стран АСЕАН

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атомная энергетика будет необходима для обеспечения стремительного развития стран АСЕАН, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
  • В ближайшие годы население стран АСЕАН превысит 700 миллионов человек, а прирост потребления электричества на ближайшие 10 лет прогнозируется на уровне до 25% от мирового объема.
  • «Росатом» предлагает странам АСЕАН свои проекты АЭС разной мощности, в том числе малые станции, а также неэнергетические продукты.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Атомная энергетика будет необходима для обеспечения стремительного развития стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), "Росатом" видит очень активные запросы на технологии АЭС практически от всех государств АСЕАН, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Что объединяет АСЕАН - это фантастические темпы роста, темпы роста промышленности, темпы роста населения, и темпы роста энергопотребления", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.
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По словам Лихачева, в ближайшие годы население стран АСЕАН превысит 700 миллионов человек - это будет чуть меньше 10% населения планеты, но прирост потребления электричества в государствах АСЕАН на ближайшие 10 лет прогнозируется на уровне до 25% от мирового объема.
"Это значит, что есть колоссальная потребность в мощных, устойчивых источниках электроэнергии", - отметил глава "Росатома".
По словам Лихачева, также крайне важен и экологический аспект, поскольку многие города в странах АСЕАН страдают от вредных выбросов.
"Один из выходов в решении глобальных проблем развития АСЕАН - это использование атомной энергетики", - подчеркнул Лихачев.
По его словам, "Росатом" видит очень активные запросы на технологии атомной энергетики практически от всех стран АСЕАН. При этом "Росатом" предлагает не только свои проекты АЭС разной мощности, в том числе малые станции как в наземном, так и в плавучем исполнении, но и неэнергетические продукты - разработки в ядерной медицине, по новым материалам, аддитивным и цифровым технологиям.
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Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, наладили устойчивые связи и создали хороший задел на будущее. По словам Путина, перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.
Россия помогает своим партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, и в конечном счете повысить качество жизни людей, подчеркивал Путин. Атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире, Россия рассматривает технологии мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества и сближения государств, говорил президент РФ.
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РоссияАлексей ЛихачевКазаньВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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