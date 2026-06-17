Лихачев рассказал о договоренностях с Индонезией по строительству флота АЭС

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС, в том числе совместно с индонезийским бизнесом, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.