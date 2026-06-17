Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о договоренностях с Индонезией по строительству флота АЭС - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 17.06.2026
Лихачев рассказал о договоренностях с Индонезией по строительству флота АЭС

Лихачев: Россия и Индонезия договариваются о строительстве флота плавучих АЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС.
  • Строительство планируется осуществлять в том числе совместно с индонезийским бизнесом.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС, в том числе совместно с индонезийским бизнесом, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
"Огромный интерес у Индонезии к развитию атомных технологий. По приглашению президента (Прабово Субианто - ред.), наша большая делегация отработала несколько недель назад в Индонезии. Выходим на договоренности о строительстве флота плавучих атомных электростанций, в том числе и с коммерческими компаниями, в союзе с местным бизнесом, которому крайне интересна в том числе локализация технологий", - сказал Лихачев.
АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Корпус реактора установили на площадке блока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии
15 июня, 16:12
 
ИндонезияРоссияАлексей ЛихачевПрабово СубиантоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала