Лихачев рассказал о договоренностях с Индонезией по строительству флота АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС.
- Строительство планируется осуществлять в том числе совместно с индонезийским бизнесом.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС, в том числе совместно с индонезийским бизнесом, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
"Огромный интерес у Индонезии к развитию атомных технологий. По приглашению президента (Прабово Субианто - ред.), наша большая делегация отработала несколько недель назад в Индонезии. Выходим на договоренности о строительстве флота плавучих атомных электростанций, в том числе и с коммерческими компаниями, в союзе с местным бизнесом, которому крайне интересна в том числе локализация технологий", - сказал Лихачев.