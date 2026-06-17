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Лихачев назвал иранскую АЭС "Бушер" приоритетом - РИА Новости, 17.06.2026
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16:33 17.06.2026
Лихачев назвал иранскую АЭС "Бушер" приоритетом

Лихачев назвал иранскую АЭС "Бушер" приоритетом для работы "Росатома"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что АЭС «Бушер» является приоритетом для компании.
  • Работа над объектом продолжается, несмотря на сложности с финансированием.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Иранская АЭС "Бушер" является приоритетом, Росатом будет продолжать работать над объектом, несмотря на сложности, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы не убирали станцию "Бушер" из наших приоритетов. И работа на наших металлургических площадках, машиностроительных площадках, над оборудованием продолжается и ни на минуту не вставала, несмотря на сложности, в том числе и с финансированием в силу понятных причин. "Бушер" – наш приоритет, мы будем над ним продолжать работать", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Росатом" работает над оборудованием для АЭС "Бушер", заявил Лихачев
Вчера, 16:33
 
КазаньАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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