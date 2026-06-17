Лихачев назвал иранскую АЭС "Бушер" приоритетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что АЭС «Бушер» является приоритетом для компании.
- Работа над объектом продолжается, несмотря на сложности с финансированием.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Иранская АЭС "Бушер" является приоритетом, Росатом будет продолжать работать над объектом, несмотря на сложности, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы не убирали станцию "Бушер" из наших приоритетов. И работа на наших металлургических площадках, машиностроительных площадках, над оборудованием продолжается и ни на минуту не вставала, несмотря на сложности, в том числе и с финансированием в силу понятных причин. "Бушер" – наш приоритет, мы будем над ним продолжать работать", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.