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Росатом делает все, чтобы помочь жителям Энергодара, заявил Лихачев - РИА Новости, 17.06.2026
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16:31 17.06.2026 (обновлено: 16:32 17.06.2026)
Росатом делает все, чтобы помочь жителям Энергодара, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом делает все, чтобы помочь жителям Энергодара

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» помогает коллективу Запорожской АЭС и жителям Энергодара, территория которого подвергается обстрелам ВСУ.
  • По словам гендиректора госкорпорации, в Энергодаре есть ограничения с электроэнергией и интернетом.
  • «Росатом» не делает различий между своими работниками и жителями города при оказании помощи.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. "Росатом" делает все, чтобы помочь коллективу Запорожской АЭС и жителям Энергодара, территория которого подвергается обстрелам ВСУ, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Социальная сфера - по ограниченной схеме подается электроэнергия, есть ограничения с интернетом… Любая поездка, будь то грузы или перевозка персонала, это спецоперация с постоянным риском. Вот эта атмосфера давления, психологического запугивания, закошмаривание, она, к сожалению, с повестки дня не снята", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
По его словам, все, что госкорпорация делает в Энергодаре, она делает для всех жителей города.
"Мы делаем все, чтобы помочь коллективу, помочь конкретным людям, и, конечно, не делаем разделений между своими работниками и просто жителями", - подчеркнул гендиректор госкорпорации "Росатом".
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевКазаньЗапорожская АЭС
 
 
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