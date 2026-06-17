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Лихачев рассказал, с чего начнется атомное сотрудничество России и Лаоса - РИА Новости, 17.06.2026
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16:36 17.06.2026
Лихачев рассказал, с чего начнется атомное сотрудничество России и Лаоса

Лихачев: сотрудничество России и Лаоса начнется с наземной АЭС малой мощности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкорпорация "Росатом" подписала межправительственное соглашение с Лаосом о развитии взаимодействия в сфере мирного атома.
  • Сотрудничество стран ватомной энергетике, вероятно, начнется с проекта наземной АЭС малой мощности.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Лаоса по атомной энергетике начнется, скорее всего, с проекта наземной АЭС малой мощности, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Буквально на днях мы подписали соглашение с Лаосом, серьезное межправительственное соглашение о развитии взаимодействия в сфере мирного атома - от создания объектов до подготовки кадров и уже на этой базе двигаемся вперед. В Лаосе, скорее всего, это будет малая мощность в ее наземном формате", - сказал Лихачев журналистам на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.
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ЛаосКазаньРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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