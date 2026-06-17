Лихачев рассказал, с чего начнется атомное сотрудничество России и Лаоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госкорпорация "Росатом" подписала межправительственное соглашение с Лаосом о развитии взаимодействия в сфере мирного атома.
- Сотрудничество стран ватомной энергетике, вероятно, начнется с проекта наземной АЭС малой мощности.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Лаоса по атомной энергетике начнется, скорее всего, с проекта наземной АЭС малой мощности, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Буквально на днях мы подписали соглашение с Лаосом, серьезное межправительственное соглашение о развитии взаимодействия в сфере мирного атома - от создания объектов до подготовки кадров и уже на этой базе двигаемся вперед. В Лаосе, скорее всего, это будет малая мощность в ее наземном формате", - сказал Лихачев журналистам на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.