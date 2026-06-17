Летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье на аэродроме Вихрево потерпел крушение легкомоторный самолет.
- В результате крушения погибли два человека, среди которых заслуженный летчик-испытатель РФ Петр Тутакин.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель РФ Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате крушения погибли два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.
"По предварительным данным, в результате крушения самолета погиб пилот Петр Тутакин", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным из открытых источников, Тутакин является заслуженным летчиком-испытателем России.