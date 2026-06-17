Рейтинг@Mail.ru
Летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 17.06.2026 (обновлено: 21:34 17.06.2026)
Летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

Летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Сергиевом Посаде

© Фото : МЧС РоссииКрушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МЧС России
Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье на аэродроме Вихрево потерпел крушение легкомоторный самолет.
  • В результате крушения погибли два человека, среди которых заслуженный летчик-испытатель РФ Петр Тутакин.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель РФ Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что в результате крушения погибли два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.
"По предварительным данным, в результате крушения самолета погиб пилот Петр Тутакин", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным из открытых источников, Тутакин является заслуженным летчиком-испытателем России.
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияМосковская межрегиональная транспортная прокуратураРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала