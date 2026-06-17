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СМИ: на Украине в катастрофе Су-24М погиб летчик-испытатель ГП "Антонов" - РИА Новости, 17.06.2026
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17:46 17.06.2026
СМИ: на Украине в катастрофе Су-24М погиб летчик-испытатель ГП "Антонов"

Главком: на Украине в катастрофе Су-24М погиб летчик-испытатель ГП "Антонов"

© Фото : прокуратура УкраиныУкраинский Су-24М, потерпевший крушение в Хмельницкой области
Украинский Су-24М, потерпевший крушение в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : прокуратура Украины
Украинский Су-24М, потерпевший крушение в Хмельницкой области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области произошла катастрофа украинского бомбардировщика Су-24М, погибли оба члена экипажа.
  • Среди погибших — майор Богдан Загорулько, летчик-испытатель госпредприятия «Антонов».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Летчик-испытатель украинского авиационного госпредприятия "Антонов" Богдан Загорулько погиб в катастрофе украинского бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области во вторник, сообщило в среду украинское издание "Главком".
Накануне украинские СМИ сообщили о крушении военного самолета в Хмельницкой области. В военно-воздушных силах Украины заявили, что штурман и летчик украинского Су-24М погибли при крушении бомбардировщика. Позднее стали известны имена экипажа: Богдан Загорулько и Богдан Бабенко.
«
"Майор Загорулько был летчиком-испытателем госпредприятия "Антонов" и одним из самых известных украинских летчиков-испытателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Главкома".
Как уточняется в публикации, Загорулько был широко известен благодаря демонстрационным полетам на модернизированном Ан-32RE, в том числе выполнению сложных фигур высшего пилотажа на непредназначенном для этого транспортном самолете. В 2022 году он был мобилизован в ВВС ВСУ, где освоил Су-24М.
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В миреХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-24М
 
 
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