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Блогер Лерчек, у которой нашли рак, проходит седьмой курс химиотерапии - РИА Новости, 17.06.2026
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14:48 17.06.2026
Блогер Лерчек, у которой нашли рак, проходит седьмой курс химиотерапии

Заболевшая раком желудка блогер Лерчек проходит дома седьмой курс химиотерапии

© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Luis Squicciarini
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит седьмой курс химиотерапии.
  • Гагаринский суд Москвы приостановил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит седьмой курс химиотерапии дома, рассказал отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
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"Сегодня у нас необычный день, потому что у нас седьмая химия дома", - сказал Сквиччиарини в видео, опубликованном на его странице в Instagram*.
В опубликованном видео Чекалина рассказала, что седьмой курс химиотерапии проходит в несколько этапов: первый состоялся во вторник в стенах больницы, второй - в среду дома.
«
"Вчера приехали на седьмую химию в госпиталь, прокапали первые препараты и последний препарат", - сказала она.
Блогер также продемонстрировала устройство для введения препарата, закрепленное на теле во время домашнего этапа химиотерапии.
Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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