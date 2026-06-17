Блогер Лерчек, у которой нашли рак, проходит седьмой курс химиотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит седьмой курс химиотерапии.

Гагаринский суд Москвы приостановил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит седьмой курс химиотерапии дома, рассказал отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

"Сегодня у нас необычный день, потому что у нас седьмая химия дома", - сказал Сквиччиарини в видео, опубликованном на его странице в Instagram*.

В опубликованном видео Чекалина рассказала, что седьмой курс химиотерапии проходит в несколько этапов: первый состоялся во вторник в стенах больницы, второй - в среду дома.

« "Вчера приехали на седьмую химию в госпиталь, прокапали первые препараты и последний препарат", - сказала она.

Блогер также продемонстрировала устройство для введения препарата, закрепленное на теле во время домашнего этапа химиотерапии.

Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.