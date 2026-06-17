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Прокуратура попросила суд провести повторную экспертизу состояния Лерчек - РИА Новости, 17.06.2026
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11:39 17.06.2026 (обновлено: 19:35 17.06.2026)
Прокуратура попросила суд провести повторную экспертизу состояния Лерчек

Прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния Лерчек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура потребовала провести повторную судебную экспертизу состояния здоровья Лерчек.
  • Недавно в ведомство поступило обращение.
  • Его автор возмущена тем, что блогер, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния блогера Валерии Чекалиной, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
По его словам, недавно в ведомство поступило заявление. Его автор возмущена тем, что Лерчек, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале.
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"Прокуратура направила обращение в суд для рассмотрения в части компетенции", — заявил собеседник агентства.
В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит седьмой курс химиотерапии.
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В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и заменил домашний арест на запрет определенных действий. Она может перемещаться без запроса специального разрешения.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Заключивший сделку со следствием Роман Вишняк получил 2,5 года, Артема Чекалина осудили на семь лет.
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