Прокуратура попросила суд провести повторную экспертизу состояния Лерчек

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура потребовала провести повторную судебную экспертизу состояния здоровья Лерчек.

Недавно в ведомство поступило обращение.

Его автор возмущена тем, что блогер, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния блогера Валерии Чекалиной, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

По его словам, недавно в ведомство поступило заявление. Его автор возмущена тем, что Лерчек, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале.

« "Прокуратура направила обращение в суд для рассмотрения в части компетенции", — заявил собеседник агентства.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит седьмой курс химиотерапии.

В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и заменил домашний арест на запрет определенных действий. Она может перемещаться без запроса специального разрешения.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.