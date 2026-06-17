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КС разъяснил, когда маркетплейсы не несут ответственности за контрафакт - РИА Новости, 17.06.2026
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02:31 17.06.2026
КС разъяснил, когда маркетплейсы не несут ответственности за контрафакт

КС России признал маркетплейсы информационными посредниками при продаже товаров

© РИА Новости / Руслан КривобокЗдание Конституционного суда РФ
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не противоречащими конституции законодательные нормы, позволяющие считать маркетплейсы информационными посредниками при продаже товаров, и разъяснил, при каких условиях они не несут ответственности за контрафактную продукцию, следует из материалов суда.
КС РФ во вторник провозгласил постановление по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса (ГК). Слушание дела по жалобе компании "Мир Хобби" состоялось 26 марта.
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Согласно материалам КС РФ, компания-заявитель установила, что на одном из маркетплейсов продаются контрафактные копии разработанной ею настольной игры. Поскольку при их создании были использованы иллюстрации и дизайн коробки, которые являются лицензированными объектами интеллектуальной собственности, "Мир Хобби" направил претензию в адрес владельца маркетплейса.
После того, как ситуацию не удалось урегулировать в досудебном порядке, компания обратилась в суд, но проиграла, получив отказ и во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.
При этом суды исходили из того, что владелец маркетплейса не продает товары, а создает условия для их продажи и покупки, выступая в качестве информационного посредника, уточняется в материалах КС России. По оценке судов, ответчик не знал и не мог знать о том, что реализуемая через его сайт продукция нарушает исключительные права, а узнав, своевременно принял меры.
"Заявитель полагает, что оспариваемые нормы противоречат… Конституции РФ. По мнению ООО "Мир Хобби", на практике они позволяют признавать владельцев маркетплейсов информационными посредниками вопреки активному участию таковых в реализации товаров", - приводится в материалах КС РФ позиция заявителя.
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Как отметил Конституционный суд, несмотря на то, что владельцы маркетплейсов, как правило, не занимаются непосредственной продажей товаров, они предоставляют услуги по их хранению, доставке и приему платежей.
"Однако эта сопутствующая деятельность сама по себе не ведет к дисквалификации статуса информационного посредника. Принципиальный отказ от признания во всех таких случаях владельцев маркетплейсов информационными посредниками и, следовательно, лишение их "льготных" условий привлечения к ответственности нарушал бы баланс частных и публичных интересов", – приводится в релизе КС РФ его позиция.
При этом для освобождения от ответственности за реализацию товаров с нарушением исключительных прав на них маркетплейсы должны соблюдать ряд условий, разъяснил КС.
Во-первых, необходимо установить, что владелец электронной торговой площадки не знал и не мог знать о продаже контрафактных товаров. Вторым условием является своевременное принятие владельцем маркетплейса "необходимых и достаточных" мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав, что предполагает и приостановку продажи продукции в качестве обеспечительных мер по иску правообладателя к продавцу, который нарушил его интеллектуальные права.
По оценке КС, отказ владельца маркетплейса от исполнения судебного решения об обеспечительных мерах служит основанием и для отказа в освобождении электронной площадки от ответственности за нарушение интеллектуальных прав.
Согласно постановлению КС РФ, оспариваемая норма ГК РФ в выявленном конституционно-правовом смысле не противоречит Основному закону страны.
Судебные акты в отношении компании-заявителя, вынесенные на основании иного истолкования оспариваемого положения, подлежат пересмотру, заключается в постановлении.
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