Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Константинов сообщил, что целесообразности в лишении украинского языка статуса государственного нет.
- Он подчеркнул, что в Конституции Крыма прописано и защищено положение о трех государственных языках: русском, крымскотатарском и украинском.
- По словам Константинова, украинская диаспора в России — это трудолюбивые люди, которые любят Россию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Крым сохранит украинский язык как третий государственный, целесообразности в лишении его нынешнего статуса нет, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Ни в коем случае (не лишать украинский язык статуса государственного - ред.). Такой целесообразности нет. Это плохая история. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское, в том числе язык и культуру. У нас же все прописано в Конституции и защищено", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев.
"Есть много украинцев патриотов России и противников нацизма. В России очень мощная украинская диаспора - это трудолюбивые люди, которые любят Россию", - сказал Константинов.
Согласно Конституции Крыма в регионе государственными признаны три языка: русский, крымскотатарский и украинский.