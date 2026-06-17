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Крым сохранит украинский язык как третий государственный - РИА Новости, 17.06.2026
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20:20 17.06.2026
Крым сохранит украинский язык как третий государственный

Константинов: Крым сохранит украинский язык как третий государственный

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Константинов сообщил, что целесообразности в лишении украинского языка статуса государственного нет.
  • Он подчеркнул, что в Конституции Крыма прописано и защищено положение о трех государственных языках: русском, крымскотатарском и украинском.
  • По словам Константинова, украинская диаспора в России — это трудолюбивые люди, которые любят Россию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Крым сохранит украинский язык как третий государственный, целесообразности в лишении его нынешнего статуса нет, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Ни в коем случае (не лишать украинский язык статуса государственного - ред.). Такой целесообразности нет. Это плохая история. Не нужно делать никаких резких движений и идти по пути нацистов на Украине, которые стремятся у себя уничтожить все русское, в том числе язык и культуру. У нас же все прописано в Конституции и защищено", - сказал Константинов журналистам.
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По его словам, принципиально отделять Украину и украинцев от нацистов и бандеровцев.
"Есть много украинцев патриотов России и противников нацизма. В России очень мощная украинская диаспора - это трудолюбивые люди, которые любят Россию", - сказал Константинов.
Согласно Конституции Крыма в регионе государственными признаны три языка: русский, крымскотатарский и украинский.
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