В Крыму предупредили о вражеских вбросах в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Враг публикует в соцсетях поддельные распоряжения властей, документы и видео о ситуации в Крыму, также создано много клонов крымских информационных ресурсов, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.