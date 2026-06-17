В Крыму предупредили о вражеских вбросах в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Враг публикует в соцсетях поддельные распоряжения, документы и видео о ситуации в Крыму.
- Советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и фильтровать сообщения и новости в интернете.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Враг публикует в соцсетях поддельные распоряжения властей, документы и видео о ситуации в Крыму, также создано много клонов крымских информационных ресурсов, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.
"Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео. Назначаются какие-то даты ударов, пугают голодом и транспортным коллапсом", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Крючков призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и фильтровать сообщения и новости в интернете.
"Враг создал очень много клонов крымских информационных ресурсов", - предупредил Крючков.
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