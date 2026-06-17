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В Крыму предложили подать в суд на Украину за блокаду полуострова - РИА Новости, 17.06.2026
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09:27 17.06.2026
В Крыму предложили подать в суд на Украину за блокаду полуострова

Константинов предложил подать в международный суд на Украину за блокаду Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что ущерб от блокады Крыма со стороны Украины должен стать предметом международного судебного разбирательства.
  • Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма и отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Блокада Крыма со стороны Украины, ущерб от которой исчисляется триллионами рублей, должна стать предметом международного судебного разбирательства, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма, заявили в понедельник в МИД РФ. Суд также отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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"Ущерб от блокады полуострова исчисляется триллионами рублей. Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит", - сказал Константинов.
По его мнению, благодаря таким процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид в Крыму.
Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
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