Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что ущерб от блокады Крыма со стороны Украины должен стать предметом международного судебного разбирательства.
- Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма и отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Блокада Крыма со стороны Украины, ущерб от которой исчисляется триллионами рублей, должна стать предметом международного судебного разбирательства, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Ущерб от блокады полуострова исчисляется триллионами рублей. Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит", - сказал Константинов.
По его мнению, благодаря таким процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид в Крыму.
Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.