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Эксперт рассказала о правильном уходе за кожей лица - РИА Новости, 17.06.2026
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21:03 17.06.2026
Эксперт рассказала о правильном уходе за кожей лица

Гришкина: избыток активных компонентов и пилингов не делает кожу лица здоровой

© Фото : freepik/kroshka__nastyaДевушка на приеме у косметолога
Девушка на приеме у косметолога - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : freepik/kroshka__nastya
Девушка на приеме у косметолога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эффективность уходовых средств зависит не от их стоимости, а от состава, концентрации активов и соответствия типу кожи, рассказала основатель и директор бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Thai Traditions Светлана Гришкина.
  • Современная косметология делает акцент на восстановлении качества кожи, а не на маскировке проблем.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Постоянные эксперименты с пилингами и обилие активов в уходе за кожей лица не приносят пользы, рассказала основатель и директор бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Thai Traditions Светлана Гришкина.
Коже необходимы восстановление барьерных функций, сохранение микробиома и защита от солнца, пояснила она.
"Коже не нужны ежедневные пилинги, десять активов одновременно и постоянные эксперименты. И именно это, а не количество процедур или баночек, сегодня действительно помогает ей выглядеть здоровой", - сказала Гришкина "Газете.Ru".
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По словам эксперта, дорогие уходовые средства не всегда эффективны - важно обращать внимание на состав, концентрацию активов и соответствие продукта типу кожи. Даже самый дорогой крем не поможет при хроническом стрессе, недосыпе и отсутствии SPF-защиты, добавила Гришкина.
"Тренд на "идеальную кожу" долгое время заставлял людей бесконечно перекрывать воспаления плотным макияжем, пересушивать кожу и пытаться быстро убрать симптомы. Но современная косметология все чаще делает акцент не на маскировке, а на восстановлении качества кожи: увлажнении, работе с чувствительностью, барьером и хроническим воспалением", - заключила эксперт.
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