Краткий пересказ от РИА ИИ Эффективность уходовых средств зависит не от их стоимости, а от состава, концентрации активов и соответствия типу кожи, рассказала основатель и директор бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Thai Traditions Светлана Гришкина.

Современная косметология делает акцент на восстановлении качества кожи, а не на маскировке проблем.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Постоянные эксперименты с пилингами и обилие активов в уходе за кожей лица не приносят пользы, рассказала основатель и директор бренда профессиональной косметики для массажа и СПА Thai Traditions Светлана Гришкина.

Коже необходимы восстановление барьерных функций, сохранение микробиома и защита от солнца, пояснила она.

"Коже не нужны ежедневные пилинги, десять активов одновременно и постоянные эксперименты. И именно это, а не количество процедур или баночек, сегодня действительно помогает ей выглядеть здоровой", - сказала Гришкина "Газете.Ru"

По словам эксперта, дорогие уходовые средства не всегда эффективны - важно обращать внимание на состав, концентрацию активов и соответствие продукта типу кожи. Даже самый дорогой крем не поможет при хроническом стрессе, недосыпе и отсутствии SPF-защиты, добавила Гришкина.