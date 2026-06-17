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Ковальчук рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе по автобусу - РИА Новости, 17.06.2026
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20:08 17.06.2026 (обновлено: 21:17 17.06.2026)
Ковальчук рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе по автобусу

Ковальчук: двое детей, пострадавших при атаке на автобус, находятся в реанимации

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое детей находятся в реанимации после удара ВСУ по автобусу в Брянской области.
  • По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, жизни детей ничего не угрожает, но их травмы тяжелее, чем у остальных пострадавших.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Двое из пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей находятся в реанимации, сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных", - рассказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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