Ковальчук рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе по автобусу

БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Двое из пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Брянской области детей находятся в реанимации, сообщил журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных", - рассказал Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.