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Ковальчук сравнил атаку ВСУ на автобус с детьми с ударом по боевой технике - РИА Новости, 17.06.2026
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16:48 17.06.2026
Ковальчук сравнил атаку ВСУ на автобус с детьми с ударом по боевой технике

Ковальчук: атака ВСУ на автобус с детьми выглядела как удар по боевой технике

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области выглядела как удар по боевой технике, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
  • Погибла женщина, сопровождавшая белорусскую детскую футбольную команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, по данным Минздрава РФ.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области выглядела как удар по боевой технике, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Удар пришелся в переднюю правую часть автобуса, в район колеса... передних пассажиров справа… там основные пострадавшие как раз и есть… Выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть… те, кто это делали, делали это осознанно, сознательно и… имея определенный боевой опыт", - заявил врио губернатора в эфире ИС "Вести".
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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Атака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукРоссияБрянская областьГеленджик
 
 
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