Ковальчук сравнил атаку ВСУ на автобус с детьми с ударом по боевой технике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области выглядела как удар по боевой технике, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
- Погибла женщина, сопровождавшая белорусскую детскую футбольную команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, по данным Минздрава РФ.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области выглядела как удар по боевой технике, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Удар пришелся в переднюю правую часть автобуса, в район колеса... передних пассажиров справа… там основные пострадавшие как раз и есть… Выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть… те, кто это делали, делали это осознанно, сознательно и… имея определенный боевой опыт", - заявил врио губернатора в эфире ИС "Вести".
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.