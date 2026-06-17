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Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нужно сдать клеща на анализ - РИА Новости, 17.06.2026
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03:29 17.06.2026 (обновлено: 03:46 17.06.2026)
Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нужно сдать клеща на анализ

Попова: клещи опасны, если в них есть вирус, поэтому их надо сдавать на анализ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКлещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещи представляют опасность только в случае, если они заражены вирусом.
  • Необходимо аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик и принести в лабораторию для анализа.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Клещи представляют опасность только в том случае, если они заражены каким-либо вирусом, именно поэтому необходимо отнести насекомое на анализ для его дальнейшего изучения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Клещи представляют опасность только тогда, когда они являются переносчиками вирусов... Всегда можно понять, чем заражен клещ, который на вас напал. Для этого мы отработали целый ряд рекомендаций. Нужно аккуратно снять клеща, упаковать его во флакончик, плотно закрыть и принести в лабораторию", - сказала Попова.
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Она также добавила, что жизнеспособность клеща в данном случае не имеет никакого значения. Специалисты увидят, переносчиком каких вирусов являлся клещ, и при необходимости назначат соответствующее профилактическое лечение.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что клещи в России могут быть инфицированы сразу десятью и более вирусами. Но чаще всего они переносят болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит.
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