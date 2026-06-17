Глава Роспотребнадзора рассказала, почему нужно сдать клеща на анализ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Клещи представляют опасность только в том случае, если они заражены каким-либо вирусом, именно поэтому необходимо отнести насекомое на анализ для его дальнейшего изучения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.