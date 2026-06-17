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Бывший ведущий шоу Top Gear Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак - РИА Новости, 17.06.2026
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Шоубиз
 
08:21 17.06.2026 (обновлено: 10:25 17.06.2026)
Бывший ведущий шоу Top Gear Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак

У экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака

© AP Photo / Dave ShoplandВедущий Top Gear Джереми Кларксон
Ведущий Top Gear Джереми Кларксон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Dave Shopland
Ведущий Top Gear Джереми Кларксон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака.
  • О болезни он заявил во время одного из последних эпизодов шоу "Ферма Кларксона".
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака, пишет Daily Mail.
«

"Джереми Кларксон столкнулся с волной скорби со стороны поклонников после того, как сообщил о том, что у него диагностирована "агрессивная" форма рака", — говорится в публикации.

Ведущий рассказал о болезни в одном из последних эпизодов шоу "Ферма Кларксона", которое выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime. По его словам, он знал о диагнозе с мая.
Daily Mail напоминает, что Кларксон уже сталкивался с проблемами со здоровьем — в 2024 году он попал в больницу с болями в груди.
Джереми Кларксону 66 лет. С 1988 по 2015 год он был ведущим культовой передачи об автомобилях Top Gear, в 2016-2021-м вместе с коллегами по Top Gear вел новое шоу The Grand Tour, а с 2021-го — "Ферму Кларксона".
 
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