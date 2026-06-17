Бывший ведущий шоу Top Gear Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак

Краткий пересказ от РИА ИИ У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака.

О болезни он заявил во время одного из последних эпизодов шоу "Ферма Кларксона".

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака, пишет Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака, пишет Daily Mail

« "Джереми Кларксон столкнулся с волной скорби со стороны поклонников после того, как сообщил о том, что у него диагностирована "агрессивная" форма рака", — говорится в публикации.

Ведущий рассказал о болезни в одном из последних эпизодов шоу "Ферма Кларксона", которое выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime. По его словам, он знал о диагнозе с мая.

Daily Mail напоминает, что Кларксон уже сталкивался с проблемами со здоровьем — в 2024 году он попал в больницу с болями в груди.