Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности, заявил Ван И

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета и безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
- Он добавил, что Китай поддерживает посреднические усилия международного сообщества и выступает за мирное урегулирование конфликта.
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Факты доказали, что военная и грубая сила не могут решить проблем, именно диалог и переговоры являются правильным выбором", - добавил он.
Иран и США в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу. МИД Ирана сообщал, что Тегеран после подписания меморандума с Вашингтоном должен беспрепятственно продавать нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии. Китай считается одним из крупнейших импортеров иранской нефти.