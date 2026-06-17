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Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности, заявил Ван И - РИА Новости, 17.06.2026
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18:50 17.06.2026
Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности, заявил Ван И

Ван И: Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета и безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
  • Он добавил, что Китай поддерживает посреднические усилия международного сообщества и выступает за мирное урегулирование конфликта.
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай поддерживает Иран в защите суверенитета и безопасности, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Китай, будучи всесторонним стратегическим партнером Ирана, всегда поддерживал обоснованную и законную позицию Тегерана и его усилия по защите своего суверенитета и безопасности", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Вместе с тем он добавил, что Китай поддерживает посреднические усилия Пакистана и всего международного сообщества и по-своему продвигает мирное урегулирование и прекращение боевых действий.
"Факты доказали, что военная и грубая сила не могут решить проблем, именно диалог и переговоры являются правильным выбором", - добавил он.
Иран и США в ночь на понедельник подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу. МИД Ирана сообщал, что Тегеран после подписания меморандума с Вашингтоном должен беспрепятственно продавать нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии. Китай считается одним из крупнейших импортеров иранской нефти.
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