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Китай приветствует меморандум Ирана и США, заявил Ван И - РИА Новости, 17.06.2026
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18:04 17.06.2026 (обновлено: 18:11 17.06.2026)
Китай приветствует меморандум Ирана и США, заявил Ван И

Ван И: Китай приветствует меморандум Ирана и США

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай приветствует достижение первого этапа меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.
  • Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что следующим ключевым шагом является выполнение всеми сторонами своих обязательств и устранение вмешательства со всех сторон.
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай приветствует меморандум Ирана и США, важно, чтобы все выполняли свои обязательства и не было внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Китай приветствует достижение первого этапа меморандума о взаимопонимании между Ираном и США", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Министр добавил, что в ситуации на Ближнем Востоке наступил рассвет мира.
"Следующим ключевым шагом является действительное выполнение всеми сторонами своих обязательств и устранение вмешательства со всех сторон", - указал он.
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В миреИранСШАКитайВан И (политик)Аббас Аракчи
 
 
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