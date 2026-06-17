Китай приветствует меморандум Ирана и США, заявил Ван И

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай приветствует меморандум Ирана и США, важно, чтобы все выполняли свои обязательства и не было внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.