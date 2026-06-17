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Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после отмены виз - РИА Новости, 17.06.2026
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01:12 17.06.2026
Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после отмены виз

Климов: 1,4 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке
Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима между странами.
  • Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 35% после введения безвизового режима.
  • Обсуждаются перспективы заключения межгосударственного соглашения о безвизовых поездках граждан на постоянной основе.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима между странами, а взаимный туристический поток вырос на 35%, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Китай, который отменил визовые формальности для россиян с 15 сентября 2025 года, посетило более 1,4 миллиона соотечественников. Таким образом, взаимный туристический поток вырос на 35%, что стало прямым следствием введения безвизового режима между двумя странами", - сказал Климов.
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Климов уточнил, что после введения безвизового режима Россию посетили около 500 тысяч граждан Китая. Он подчеркнул, что продление этого режима придаст дополнительный импульс развитию не только туристических связей, но и культурных, научных, а также молодежных обменов.
"Облегчение взаимных поездок граждан является одной из приоритетных тем в диалоге с китайскими партнерами. Обсуждаются в том числе и перспективы заключения межгосударственного соглашения о безвизовых поездках граждан на постоянной основе", - указал директор консульского департамента МИД РФ.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Ранее в мае Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз для россиян до 31 декабря 2027 года.
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