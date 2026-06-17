Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после отмены виз

Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке. Архивное фото

Флаги КНР и России в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима между странами.

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 35% после введения безвизового режима.

Обсуждаются перспективы заключения межгосударственного соглашения о безвизовых поездках граждан на постоянной основе.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 1,4 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима между странами, а взаимный туристический поток вырос на 35%, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"Китай, который отменил визовые формальности для россиян с 15 сентября 2025 года, посетило более 1,4 миллиона соотечественников. Таким образом, взаимный туристический поток вырос на 35%, что стало прямым следствием введения безвизового режима между двумя странами", - сказал Климов.

Климов уточнил, что после введения безвизового режима Россию посетили около 500 тысяч граждан Китая . Он подчеркнул, что продление этого режима придаст дополнительный импульс развитию не только туристических связей, но и культурных, научных, а также молодежных обменов.

"Облегчение взаимных поездок граждан является одной из приоритетных тем в диалоге с китайскими партнерами. Обсуждаются в том числе и перспективы заключения межгосударственного соглашения о безвизовых поездках граждан на постоянной основе", - указал директор консульского департамента МИД РФ.

Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.