В Казани усилили меры безопасности в дни саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Казани усилили меры безопасности на объектах размещения гостей саммита Россия — АСЕАН и на маршрутах движения делегаций.
- Для охраны общественного порядка привлекут сотрудников полиции из других регионов страны.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. В Казани усилили меры безопасности во время саммита Россия — АСЕАН, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Ильсур Метшин.
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"Серьезное усиление работы по безопасности вокруг объектов размещения гостей началось уже на прошлой неделе", — заявил он.
По словам Метшина, в планировании участвовали многие федеральные, республиканские, а также муниципальные министерства и ведомства. Для охраны общественного порядка привлекут и сотрудников полиции из других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в центре столицы Татарстана до 20 июня.
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"Всего в городе будет организовано 189 маршрутов движения делегаций. Все они уже проверены", — подчеркнул мэр.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум состоится уже сегодня. В нем примут участие представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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