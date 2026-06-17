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В Казани усилили меры безопасности в дни саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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06:57 17.06.2026 (обновлено: 09:19 17.06.2026)
В Казани усилили меры безопасности в дни саммита Россия — АСЕАН

В Казани усилили меры безопасности во время саммита Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги с символикой саммита Россия — АСЕАН в Казани
Флаги с символикой саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги с символикой саммита Россия — АСЕАН в Казани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани усилили меры безопасности на объектах размещения гостей саммита Россия — АСЕАН и на маршрутах движения делегаций.
  • Для охраны общественного порядка привлекут сотрудников полиции из других регионов страны.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. В Казани усилили меры безопасности во время саммита Россия — АСЕАН, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Ильсур Метшин.
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"Серьезное усиление работы по безопасности вокруг объектов размещения гостей началось уже на прошлой неделе", — заявил он.

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По словам Метшина, в планировании участвовали многие федеральные, республиканские, а также муниципальные министерства и ведомства. Для охраны общественного порядка привлекут и сотрудников полиции из других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в центре столицы Татарстана до 20 июня.
«
"Всего в городе будет организовано 189 маршрутов движения делегаций. Все они уже проверены", — подчеркнул мэр.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум состоится уже сегодня. В нем примут участие представители бизнес-кругов ОАЭ, Китая, Турции и Киргизии. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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