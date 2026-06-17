ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские бойцы уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства.
- Наносились удары по объектам украинского ОПК и топливно-энергетического комплекса, а также по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили украинский боевой десантный катер шведского производства, сообщили в Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства", — говорится в сводке.
Кроме того, удары наносились по объектам украинского ОПК и топливно-энергетического комплекса, обслуживающего ВСУ. Целями были склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 146 районах.
В то же время группировка "Центр" освободила село Кутузовка в ДНР. Группировка "Запад" взяла под контроль шесть опорных пунктов ВСУ и 61 здание в Красном Лимане, а также уничтожила переправу через Северский Донец, перерезав последнюю артерию снабжения украинских войск в городе. Подразделения Южной группировки активно наступают в Константиновке и очистили от противника 96 зданий.
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