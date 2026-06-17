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ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер - РИА Новости, 17.06.2026
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12:21 17.06.2026 (обновлено: 13:16 17.06.2026)
ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер

ВС РФ уничтожили украинский боевой десантный катер Combat boat 90

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства.
  • Наносились удары по объектам украинского ОПК и топливно-энергетического комплекса, а также по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили украинский боевой десантный катер шведского производства, сообщили в Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства", — говорится в сводке.

Кроме того, удары наносились по объектам украинского ОПК и топливно-энергетического комплекса, обслуживающего ВСУ. Целями были склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 146 районах.
В то же время группировка "Центр" освободила село Кутузовка в ДНР. Группировка "Запад" взяла под контроль шесть опорных пунктов ВСУ и 61 здание в Красном Лимане, а также уничтожила переправу через Северский Донец, перерезав последнюю артерию снабжения украинских войск в городе. Подразделения Южной группировки активно наступают в Константиновке и очистили от противника 96 зданий.
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22 июня 2022, 17:18
 
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