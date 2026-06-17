ВС России уничтожили украинский боевой десантный катер

В то же время группировка "Центр" освободила село Кутузовка в ДНР. Группировка "Запад" взяла под контроль шесть опорных пунктов ВСУ и 61 здание в Красном Лимане, а также уничтожила переправу через Северский Донец, перерезав последнюю артерию снабжения украинских войск в городе. Подразделения Южной группировки активно наступают в Константиновке и очистили от противника 96 зданий.